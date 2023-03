Tacconi esce dall’ospedale e torna a casa Il medico | “Miglioramenti sorprendenti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlunoteWeb : Stefano Tacconi esce dall'ospedale di Alessandria dopo un anno - andreastoolbox : Stefano Tacconi esce dall'ospedale di Alessandria dopo un anno #Tacconi #Stefano #esce #di #dall'ospedale ??????? - sportli26181512 : Stefano Tacconi esce dall'ospedale di Alessandria dopo un anno: L'ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacco… - tacconi_tommaso : RT @CinziaPower: #nikiters comunque tavassi ha qualcuno dal confessionale che gli anticipa tutte le notizie ora dice con onestini che ha fa… -

Stefano Tacconi esce dall'ospedale di Alessandria dopo un anno Sky Sport

Stefano Tacconi può finalmente tornare a sorridere: l'ex portiere della Juventus ha infatto lasciato l'ospedale nel quale era finito in rianimazione un anno fa a causa di un'emorragia cerebrale, e ...(Civonline) Su altri media L'ex portiere di Juventus e Nazionale Stefano Tacconi esce dall'ospedale di Alessandria dopo quasi un anno di degenza seguita al malore accusato lo scorso aprile ad Asti ...