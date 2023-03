Tabellino Sassuolo-Olympique Thiessois 3-0 | marcatori e gol Viareggio Cup 2023

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dellaCup, in cui la formazione neroverde si è imposta sulla compagine nigeriana mediante il netto punteggio di 3-0 grazie alle reti realizzate da Carlo Petrosino, Asan Mata e Luca Baldari. Un successo estremamente importante per i neroverdi, che staccano il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL CALENDARIO DEL TORNEO L’ALBO D’ORO DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO IL3-0 Reti: 51’ Petrosino, 63’ rig. Mata, 90? Baldari.: Theiner, ...

Viareggio Cup: il Sassuolo batte 3-0 l'Olympique Thiessois US Sassuolo Calcio

Il Sassuolo inizia bene la competizione che ha visto i ragazzi neroverdi trionfare lo scorso anno. Succede tutto nel finale nel match contro il Rukh.