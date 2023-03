Tabellino Empoli-San Donato 3-2 | marcatori e gol Viareggio Cup 2023

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildi-SanTavernelle, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dellaCup, in cui la formazione toscana si è imposta nei confronti della compagine lombarda mediante il punteggio di 3-2 grazie alla doppietta di Tommaso Bocci e alla rete di Sandro De Ferdinando. In virtù di questo successo gli azzurri sono in vetta al proprio raggruppamento con sei punti insieme al Benevento e sono già qualificate agli ottavi di finale; nella prossima sfida si contenderanno il primo posto. RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL CALENDARIO DEL TORNEO L’ALBO D’ORO DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO IL(4-4-2): Bulgarelli; Bonafede, Indragoli (46’ Botrini), Mannelli (46’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tabellino #Empoli-#SanDonato 3-2, marcatori e gol #ViareggioCup 2023 - sportface2016 : Tabellino Empoli-Westchester United 3-0: marcatori e gol #ViareggioCup 2023 - milansette : Empoli Milan Primavera 2-1 LIVE: Sia la riapre - milansette : Empoli Milan Primavera 0-0 LIVE: finisce il primo tempo - milansette : Empoli Milan Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca -

di Fabio Gennari Venerdì sera contro l'ha segnato Marten de Roon e l'Atalanta è arrivata a quota 18 marcatori diversi in campionato. ... non hanno ancora segnato il loro nome sul: ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone Cpartita Catanzaro - Pescara Squadra in casa Catanzaro Squadra avversaria Pescara L'ex ... l'ha conquistata per meriti subito dopo: Latina,, Ascoli e ...Di seguito ildel match. SASSUOLO - RUKH 1 - 0 Reti: 90 Caragea . SASSUOLO : Theiner, ... Guiducci die Sig. Lazzareschi di Lucca.

Atalanta-Empoli 2-1: il tabellino | Serie A Calciomercato.com

nazionale italiana a Napoli: La nazionale italiana a Napoli, l'ultima volta nel 2013, l'ultima vittoria nel '97.L’Empoli non stecca l’esordio nel torneo storico di Viareggio giunto alla sua 73esima edizione. Nella gara valevole per la classifica del Girone C i toscani hanno condotto dall’inizio alla fine inflig ...