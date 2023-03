(Di mercoledì 22 marzo 2023) Iganon giocherà il Wta 1000 di. La numero 1 al mondo, che proprio in Florida avrebbe dovuto esordire con gli outfit del nuovo sponsor On, l'azienda di Roger Federer, ha dato forfeit per ...

Iganon giocherà il Wta 1000 di Miami. La numero 1 al mondo, che proprio in Florida avrebbe ... Unaincrinata a causa di colpi di tosse troppo decisi. Lo ha spiegato la stessa giocatrice ...... ma un forte episodio di tosse ha causato un infortunio ad una. Abbiamo provato a gestirla e a continuare a giocare finchè è stato possibile farlo in sicurezza".spiega: " Negli ...La campionessa in carica è la numero 1 al mondo I gache lo scorso fu la più giovane ...in Florida con qualche dubbio dopo la sconfitta in semifinale con Rybakina e il fastidio alla...

Swiatek, costola rotta: niente Miami. Sabalenka si sfoga: "Mi odiano per la guerra" La Gazzetta dello Sport

Con queste parole Iga Swiatek ha aperto l'annuncio del suo ritiro dal "Miami Open presented by Itaù", WTA 1000 di cui è la campionessa in carica, per un infortunio alle costole. Attraverso un post sui ...La notizia è data dalla diretta interessata: Iga Swiatek non disputerà il WTA 1000 di Miami ... ma un brutto attacco di tosse ha portato a un infortunio a una costola. Abbiamo provato a contenerlo e a ...