Svezia | invasore di campo ferma l’allenamento

Un uomo di 60 anni ha invaso il campo dall'allenamento della Svezia. Secondo la polizia aveva un atteggiamento minaccioso e sospetto Un uomo di circa 60 anni ha interrotto oggi l'allenamento della Svezia in vista dell'allenamento per la sfida contro il Belgio di venerdì. Secondo quanto riportato da AftonBladet, la polizia ha fermato l'uomo, che aveva un atteggiamento minaccioso e si aggirava con due borse definite sospette dagli investigatori. La polizia lo ha perquisito, senza trovare niente pericoloso, ma si continua a cercare, perchè l'uomo ha ammesso di aver nascosto un oggetto non meglio identificato. «O almeno è quello che vuol farci credere», ha commentato Martin Fredman, capo della sicurezza della Federcalcio.

