Susanna Ceccardi: molestata da un adulto quando ero 15enne. Parla l’europarlamentare della Lega (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Se ho mai subito avances non gradite da un uomo? E’ capitato quando ero ragazzina, andai subito a dirlo a mio padre», «a 15 anni ho subito avances da un uomo, amico di famiglia di una mia amichetta».... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Se ho mai subito avances non gradite da un uomo? E’ capitatoero ragazzina, andai subito a dirlo a mio padre», «a 15 anni ho subito avances da un uomo, amico di famiglia di una mia amichetta»....

