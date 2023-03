Surrogata reato universale: la legge va in Aula (Di mercoledì 22 marzo 2023) In Commissione la proposta di Fdi. Pure Vladimir Luxuria ammette: «Sfruttare le donne è una pratica abominevole». La commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte di legge del centrodestra sulla maternità Surrogata, il cui esame, come ha detto il presidente Ciro Maschio (Fdi), inizierà tra oggi e domani, giovedì. Sono state accorpate le proposte di Lega e Forza Italia al testo con prima firma della deputata Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia. «Tutto il centrodestra» ha commentato la Varchi, «è d’accordo nel rendere la maternità Surrogata reato universale: le diverse proposte sono sovrapponibili». Le proposte non prevedono l’introduzione di un nuovo reato che è già previsto dal nostro ordinamento, in particolare dalla legge 40/2004, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) In Commissione la proposta di Fdi. Pure Vladimir Luxuria ammette: «Sfruttare le donne è una pratica abominevole». La commissione Giustizia della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte didel centrodestra sulla maternità, il cui esame, come ha detto il presidente Ciro Maschio (Fdi), inizierà tra oggi e domani, giovedì. Sono state accorpate le proposte di Lega e Forza Italia al testo con prima firma della deputata Carolina Varchi, di Fratelli d’Italia. «Tutto il centrodestra» ha commentato la Varchi, «è d’accordo nel rendere la maternità: le diverse proposte sono sovrapponibili». Le proposte non prevedono l’introduzione di un nuovoche è già previsto dal nostro ordinamento, in particolare dalla40/2004, ...

