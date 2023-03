Superman Legacy | una fan art immagina Wolfgang Novogratz con il nuovo costume

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Cominciano a fioccare gli omaggi dei fan DC verso quello che per loro dovrebbe essere l'erede di Henry Cavill nel ruolo di. Con la conferma che sarà James Gunn a dirigere, adesso lo studio potrà concentrarsi sul casting, in special modo su quello del protagonista che erediterà il mantello dell'ultimo figlio di Krypton da Henry Cavill. In una nuovissima fan art, un artista ha provato arenel ruolo. Nella fan art,indossa undacorazzato che ricorda un po' l'aspetto dei personaggi dei New 52 e di Injustice. Al momento non c'è nessuno in lizza per il ruolo di Clark Kent/in, ma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JediMasterWald : Michael Giacchino Superman: Legacy score - Furlow71 : Let Michael Giacchino score Superman: Legacy - cinefilosit : #SupermanLegacy, tutto ciò che sappiamo sul film del #DCU - cassol_ronnie : RT @Ash71Pietro: #SupermanLegacy: il regista #JamesGunn dirigerà il reboot di #Superman per #DCStudios - RetweetDc : RT @Ash71Pietro: #SupermanLegacy: il regista #JamesGunn dirigerà il reboot di #Superman per #DCStudios -

Gunn ha confermato solo le date di uscita per due film:(11 luglio 2025) e The Batman Part II (3 ottobre 2025) . Questa scelta ha senso perché la maggior parte di questi film e ...- Pubblicità - Il regista die co - CEO di DC Studios, James Gunn , ha pubblicato alcune informazioni su Guardiani della Galassia Vol. 3 e con chi potrebbe lavorare in futuro. Lo scorso sabato, a ...Ha poi aggiunto: LEGGI -: James Gunn dirigerà il film! LEGGI " DC Studios, James Gunn annuncia i primi 10 titoli tra film e serie tv, a partire da...

Superman Legacy: una fan art immagina Wolfgang Novogratz con il ... Movieplayer

Smith championed Gunn taking over as he commented on the upcoming Superman: Legacy. James is crazy fucking talented. Definitely one of the best of the best. Certainly not the last of us. But that’s ...Con la conferma che sarà James Gunn a dirigere Superman: Legacy, adesso lo studio potrà concentrarsi sul casting, in special modo su quello del protagonista che erediterà il mantello dell'ultimo ...