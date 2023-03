Superbonus: Renzi, 'indagini su truffa di 2mld grazie a geniali intuizioni Conte e M5s' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "E' di stamani l'ennesima notizia pazzesca sulle truffe legate a Superbonus e bonus edilizi. In provincia di Avellino ci sono indagini per quasi due miliardi di truffa allo Stato grazie alle geniali intuizioni legislative di Giuseppe Conte e dei Cinque Stelle. Inutile gridare onestà se poi si fanno delle leggi che permettono grandi business ai disonesti, ai ladri, ai truffatori". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "E' di stamani l'ennesima notizia pazzesca sulle truffe legate ae bonus edilizi. In provincia di Avellino ci sonoper quasi due miliardi diallo Statoallelegislative di Giuseppee dei Cinque Stelle. Inutile gridare onestà se poi si fanno delle leggi che permettono grandi business ai disonesti, ai ladri, aitori". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

