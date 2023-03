Superbonus, la rabbia col governo di chi ha perso tutto "Non ho più una casa, vado a dormire da mia mamma" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il governo Meloni ha deciso di bloccare di colpo la cessione dei crediti per il Superbonus e questo ha provocato il caos nelle aziende edili, costrette a interrompere molti lavori per mancanza di liquidità. Migliaia di famiglie adesso si trovano in difficoltà e si sono riversate in piazza a Roma per gridare il loro disagio: "Questo governo ci ha traditi". Ci sono - si legge sul Fatto Quotidiano - proprietari di casa che non sanno più dove andare. Migliaia di famiglie e aziende non sanno più come recuperare le spese anticipate per la ristrutturazione, titolari di ditte di costruzione hanno dovuto bloccare i cantieri, non sono più in grado di pagare gli stipendi degli operai e le tasse. In testa al corteo, l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, acclamato dalla piazza. Lo slogan ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 marzo 2023) IlMeloni ha deciso di bloccare di colpo la cessione dei crediti per ile questo ha provocato il caos nelle aziende edili, costrette a interrompere molti lavori per mancanza di liquidità. Migliaia di famiglie adesso si trovano in difficoltà e si sono riversate in piazza a Roma per gridare il loro disagio: "Questoci ha traditi". Ci sono - si legge sul Fatto Quotidiano - proprietari diche non sanno più dove andare. Migliaia di famiglie e aziende non sanno più come recuperare le spese anticipate per la ristrutturazione, titolari di ditte di costruzione hanno dovuto bloccare i cantieri, non sono più in grado di pagare gli stipendi degli operai e le tasse. In testa al corteo, l’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, acclamato dalla piazza. Lo slogan ...

