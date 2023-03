Superbonus e crediti incagliato: Ance Benevento scrive a Matera e Rubano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Abbiamo trasmesso ai parlamentari locali Domenico Matera e FrAncesco Maria Rubano una nota di dettaglio per chiedere di sostenere la proposta di Ance rispetto alla risoluzione del Superbonus e dei crediti incagliati”. Spiega Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento. “Su questo fronte abbiamo già avuto ampia collaborazione ma adesso bisogna esprimersi sulle proposte al vaglio del governo per trovare una soluzione all’annoso problema venutosi a creare a seguito della riforma del Superbonus. Tra domani e giovedì saranno votati presso la Commissione Finanze della Camera, gli emendamenti al testo del decreto legge adottato dal Governo sulla materia dei bonus edilizi e dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Abbiamo trasmesso ai parlamentari locali Domenicoe Frsco Mariauna nota di dettaglio per chiedere di sostenere la proposta dirispetto alla risoluzione dele deiincagliati”. Spiega Mario Ferraro Presidente di. “Su questo fronte abbiamo già avuto ampia collaborazione ma adesso bisogna esprimersi sulle proposte al vaglio del governo per trovare una soluzione all’annoso problema venutosi a creare a seguito della riforma del. Tra domani e giovedì saranno votati presso la Commissione Finanze della Camera, gli emendamenti al testo del decreto legge adottato dal Governo sulla materia dei bonus edilizi e dei ...

