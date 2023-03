Superbonus: Conte, 'ho perso voce dandola ieri a esodati che lei neanche ascolta' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Scusate per il tono basso, ma ho perso ieri la voce, dando voce agli esodati del Superbonus che erano a poche centinaia di metri da qui, in preda alla disperazione e alla rabbia per non essere da lei ascoltati". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "Scusate per il tono basso, ma hola, dandoaglidelche erano a poche centinaia di metri da qui, in preda alla disperazione e alla rabbia per non essere da leiti". Così il presidente del M5S Giuseppe, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

