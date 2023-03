Superbonus 110% | spunta la proroga per le villette fino al 30 giugno

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Ministro del Tesoro ha annunciato definitivamente l’addio della stagione deiper un numero ampissimo di interventi. Non ci sono più risorse economiche da stanziare ed i numeri sono del tutto “insostenibili” per i bilanci statali. Tuttavia, è possibile che siano previsti dei correttivi al provvedimento, anche se Giorgetti ha espresso dubbi sul fatto che l’Esecutivo dia la possibilità agli istituti di credito di utilizzare gli F24 per fare ripartire i cantieri, che sono bloccati. Purtroppo, molte compagnie assicurative e istituti di credito rischiano di non avere spazio per compensare i crediti con i propri F24. Come riportato anche dal Corriere, per leè arrivata ladeldi almeno tre mesi per fare i bonifici. L’Esecutivo ha deciso di fare slittare il ...

La grande maggioranza dei lavori avviati con ildelper cento si concentra in Lombardia con quasi 61mila edifici coinvolti e oltre 12,1 miliardi di euro di investimenti ammessi in ...Il% non è debito pubblico Per Eurostat ilc.d.% non è debito pubblico. L'impatto è invece sul deficit e prescinde dalla classificazione... Campania, bando per il recupero e ...ROMA - La missione è scongiurare il blocco dei lavori in corso sulle villette . Perché il termine per effettuare le spese, e beneficiare in extremis delal%, scade il 31 marzo. Tra nove giorni. E così molti di questi lavori rischiano di restare incompiuti. Per questo il governo corre ai ripari: tre mesi in più, fino al 30 giugno, per ...

Superbonus, proroghe in arrivo per la cessione dei crediti e il 110% delle villette Corriere della Sera

Superbonus batte antimafia. Detta così può sembrare stonata, forse troppo cinica, ma la nuova competizione tra Elly Schlein e Giuseppe Conte è fatta anche di realpolitik. Lei vola a Milano per la ...Il decreto superbonus si prepara ad affrontare il voto il commissione ... per concludere la spesa e portarla in detrazione beneficiando del 110%. Vengono poi salvati dallo stop alle cessioni e allo ...