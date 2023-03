Superbonus 110% | al vaglio la proroga per le villette al 30 settembre Torna in pista l’ipotesi F24 per i crediti incagliati

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Incassato il via libera al 30 giugno la maggioranza a quanto si apprende sarebbe ora al lavoro per una possibile ulteriorefino al 30. Il nodo dei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Gli esodati del superbonus 110%, lavoratori e aziende colpiti dall’intervento del governo Meloni sul bonus edilizio… - Agenzia_Ansa : Potrebbe spingersi fino al 30 settembre la proroga del termine per le unifamiliari, che entro il 30 settembre scors… - GianniGirotto : ESODATI #SUPERBONUS 110 Alla mattina il corteo, di cui avevo già postato la locandina e che vedrà presente in massa… - CGlonfoni : RT @vcrxxy1234: Crediti d imposta fittizi per 3 mld di euro del Superbonus 110%!! Ad Asti e ad Avellino. Da Nord e sud, Perché tutto ciò?… - ninabecks1 : RT @vcrxxy1234: Crediti d imposta fittizi per 3 mld di euro del Superbonus 110%!! Ad Asti e ad Avellino. Da Nord e sud, Perché tutto ciò?… -

Incassato il parere favorevole del governo ad una deroga fino al 30 giugno della scadenza per completare i lavori sulle villette ed accedere ancora al%, la maggioranza a quanto si apprende sarebbe ora al lavoro per una possibile ulteriore proroga fino al 30 settembre. La Commissione Finanze della Camera sta analizzando le proposte di ...Sempre per chi ha presentato la Cila entro il 16 febbraio per gli interventi dial%, sarà possibile accedere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per ...... dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (%, bonus facciate ...

Su un fronte parallelo si lavora per prorogare il Superbonus al 110% per le unità immobiliari indipendenti, le cosiddette villette, fino al 30 settembre 2023, nei casi in cui sia stato effettuato al ...Uno degli emendamenti al decreto superbonus prevede la proroga al 30 giugno 2023 della possibilità di beneficiare della misura al 110% per le villette e le case unifamiliari sulle quali al 30 ...