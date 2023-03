(Di mercoledì 22 marzo 2023) In un istituto scolastico, in provincia di Firenze, unodi 17 anni è statoda un arresto cardiacouna. L'insegnante e una collaboratrice scolastica hanno subito cercato di rianimare il giovane e l'intervento della Misericordia di Castelfiorentino ha applicato il defibrillatore. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Studente 17enne colpito da infarto durante la lezione: docenti e studenti sotto shock - be_marconi : RT @FantuzziF: #nessunacorrelazione ovviamente - _CuiProdest : RT @FantuzziF: #nessunacorrelazione ovviamente - Michele85455542 : RT @FantuzziF: #nessunacorrelazione ovviamente - FantuzziF : #nessunacorrelazione ovviamente -

... in un Liceo del Minnesota va in scena una sparatoria che causa la morte di quattro persone, due studenti (fratelli) e due Insegnanti; sparatoria per la quale sarà incriminato uno...Lo, che dal 28 febbraio al 3 marzo aveva svolto l'alternanza scuola - lavoro presso una ... La crisi e la furia in ospedale Nei giorni le condizioni delsono rapidamente peggiorate, ...Unodi 17 anni ieri, 16 marzo, è stato ricoverato al reparto di neuropsichiatria infantile all'ospedale San Gerardo di Monza, dove ha dato in escandescenze. Dopo aver approfondito la sua ...

Studente 17enne colpito da infarto durante la lezione: docenti e studenti sotto shock Orizzonte Scuola

Insieme ad altri due ragazzi aveva fatto irruzione in una classe dell’istituto tecnico Corni per pestare un altro studente. Quella mattina, infatti, il 24 febbraio un 17enne era stato aggredito con ca ...LUZZARA (Reggio Emilia) – Una 17enne reggiana all’Onu. Abbiamo contattato la luzzarese Giorgia Costa mentre si trova al 22° piano del Crown Plaza, a Times Square. A breve i suoi giorni a New York, ini ...