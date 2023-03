Striscia la Notizia, multe alla Rai per 12 casi di pubblicità occulta a Sanremo: le anticipazioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) pubblicità occulta a Sanremo: la Rai rischia delle multe. Le anticipazioni di Striscia la Notizia. Striscia la Notizia, rischio multe in Rai per pubblicità occulta a Sanremo Photo Credits – Ufficio Stampa Striscia la Notizia Il 16 marzo, a un mese dall’inchiesta di Striscia la Notizia sulla pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2023, l’Agcom ha deciso che sanzionerà Raiuno per dodici episodi di pubblicità non segnalata e per l’utilizzo di Instagram. Anche se l’importo non è ancora stabilito, la multa potrebbe arrivare, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023): la Rai rischia delle. Ledilala, rischioin Rai perPhoto Credits – Ufficio StampalaIl 16 marzo, a un mese dall’inchiesta dilasullaal Festival di2023, l’Agcom ha deciso che sanzionerà Raiuno per dodici episodi dinon segnalata e per l’utilizzo di Instagram. Anche se l’importo non è ancora stabilito, la multa potrebbe arrivare, ...

