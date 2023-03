Strappo Siae-Meta | Sangiuliano | «Spesso le grandi imprese transnazionali sono arroganti | ma lavoriamo al dialogo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 marzo 2023) «È una vicenda molto rilevante e paradigmatica di un rapporto tra i nostri contenuti culturali e l’atteggiamentoarrogante e prevaricante di. E non parlo in questo caso solo dio dei social».le parole del ministro della Cultura Gennaro, rispondendo al question time alla Camera a una domanda della deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa sulle iniziative che il governo intende intraprendere in merito al mancato accordo per il rinnovo delle licenze dell’uso della musica tra, l’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram, e, la. Il ministro della Cultura ha poi aggiunto: «Nelle ore immediatamente successive al palesarsi di questa vicenda, ho espresso la necessità ...