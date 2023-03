Stranger Things | Gaten Matarazzo teme la fine dello show Sto per perdere un lavoro sicuro e tornare precario

(Di mercoledì 22 marzo 2023)confessa la sua eccitazione per l'imminentedi, ma anche il timore di diventariodopo anni di sicurezza lavorativa. La star di, non è affatto tranquillo ora che losi avvicina alla. Il timore diun impiegoed entrare nel mondo del precariato si fa sentire. Le riprese della quinta e ultima stagione diprenderanno il via a breve. Con la conclusione della saga,dirà addio al personaggio di Dustin e a un. "È ...

Gaten Matarazzo sta provando quella paura dell'ignoto, di lasciare il certo per l'incerto. L'attore, che veste i panni di Dustin sin dalla primissima stagione di, sta per dire addio per sempre allo show. Come ormai noto, infatti, la serie Netflix tornerà con una quinta e ultima stagione prima della chiusura definitiva. Durante un'intervista ...si concluderà con la stagione 5 e Gaten Matarazzo ha ammesso che la situazione lo preoccupa un po'. L'interprete di Dustin ha sottolineato: L'attore ha poi ammesso: Gaten ha raccontato:...Serie TV Il personaggio dipotrebbe morire nella 5 stagione: l'attore si dichiara pronto a tutto Di Noemi Didonna - 21 Marzo 2023 17, celebre serie Netflix, volgerà al termine nella prossima ...

La quinta stagione di Stranger Things, di cui è già stato svelato il titolo del primo episodio, sarà l'ultima. Gaten Materazzo, interprete di Dustin, ha ammesso che c'è qualcosa che lo preoccupa, lega ...Gaten Matarazzo sta provando quella paura dell’ignoto, di lasciare il certo per l’incerto. L’attore, che veste i panni di Dustin sin dalla primissima stagione di Stranger Things, sta per dire addio pe ...