Strada del Mingardo, summit in Prefettura: cosa è stato deciso (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono due le ipotesi prospettate al termine della riunione che si è svolta in Prefettura questa mattina a Salerno per trovare una soluzione di intesa tra tutti gli enti coinvolti allo sblocco dei lavori per la Strada del Mingardo, dopo le preoccupazioni che hanno fermato l'intervento portato avanti dall'amministrazione comunale del Comune cilentano e legate all'uso di esplosivi. La prima ipotesi si appella ad una novità emersa proprio grazie all'incontro in Prefettura questa mattina. La Strada in questione non è infatti solo strategica per la viabilità ma è anche considerata una via di fuga in caso di emergenze dalla Protezione civile. Questo consente di superare una serie di vincoli e di procedere alla messa in sicurezza in somma urgenza dove, come prescritto dall'ente Parco ...

