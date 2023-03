Stop al riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno | “Il prezzo lo pagano i bambini”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. “Il vero dramma è che a pagare ildi tutto questo sono i”. Così il presidente di Arcigay Bergamo Cives, Nicola Butta, commenta la bocciatura del Senato al regolamento Ue sulla registrazione deidicomposte da due mamme o due papà. “I– spiega Nicola Butta – sono l’entità meno tutelata in questa situazione. Una famigliaè esattamente uguale alle altre dal punto di vista affettivo ed emotivo: non esistono differenze tra i nuclei familiari tradizionali e quelli. Negando la registrazione deicon due mamme o due papà illobimbi che non hanno alcuna colpa. In questo modo vengono ...