Stipendi più alti e promozioni ai medici | ecco il piano del ministro Schillaci per i pronto soccorso

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Incentivi fiscali per i; prestazioni aggiuntive pagate di più per smre le liste di attesa; possibilità di carriera e un migliore percorso previdenziale per chi lavora nel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : I giocatori rinunciano agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (3 dei quali saranno restituiti più ava… - ZZiliani : Se poi consideriamo che nel processo sportivo che si terrà a fine aprile-inizio maggio oltre alle manovre stipendi… - CarloCalenda : Mancano 20k medici e circa 1k l'anno lasciano l'Italia alla ricerca di stipendi più adeguati. Serve un genio per fa… - Miguel_putzes : RT @laura_maffi: ?LA PRIMA PAGINA DELLA RIVISTA TEDESCA SCRIVE COSÌ:? ?'Meloni è la premier ?piu' incompetente e cattiva d’Europa'? ?e cont… - Siluratore : @borghi_claudio I 40.000/45.000 ad abitazione per portarla alle normative europee ce li date voi con i vostri stipe… -

Per chi accetterà di lavorare in pronto soccorso ci saranno incentivi economici, ma anche maggiori contributi previdenziali e carrierarapida. E ai medici che si impegneranno nell'operazione di ...Perché risorse non ce ne sono per pagare tutti gliche i ministri si vorrebbero garantire. ... il difficile è tornare indietro Superbonus, per le villette il governo dà ancoratempo: verso ......Trastevere aveva infatti parlato deglidifferenziati per gli insegnanti, anche in un'ottica di differente costo della vita nelle varie città italiane che tendenzialmente risulta essere...