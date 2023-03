Stipendi Italia | chi guadagna più soldi in Nazionale? La classifica delle buste paga

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Comanda Gigio Donnarumma. Ma si evince un dato oggettivo: laazzurra, ad oggi, non può contare su top player. Almeno stando agli ingaggi dei suoi giocatori. Ladeglidei 30 calciatori convocati da Roberto Mancini per il primo doppio appuntamento verso Euro 2024 non lascia dubbi. Solo il portiere del PSG supera i 10 milioni di euro annui di ingaggio (12 mln), seguito da Marco Verratti che lo segue con 9. Tra gli altri i piùti sono Jorginho (7 mln), Leonardo Bonucci (6,5 mln), Nicolò Barella (4,5 mln) ed Emerson Palmieri (4,5 mln). Tutti lontani anni luce, in ogni caso, dai faraonicidei big che militano nei top club del calcio europeo. Vero, gli infortuni hanno decimato il gruppo azzurro che dopo Immobile, Raspadori, Bastoni, Provedel e Vicario ha perso anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Mancano 20k medici e circa 1k l'anno lasciano l'Italia alla ricerca di stipendi più adeguati. Serve un genio per fa… - laura12ottobre : Sono certa che ciascuno di noi conosca stranieri che sono in Italia non perché torturati nei loro paesi ma per esse… - DavidDxBx : @OrioliPaolo Intanto il resto del mondo corre e l’Italia va e rimane indietro. Ricordatelo a chiunque si chieda per… - marcocorvo : @IoNonFaccioNien In Italia, nel silenzio totale di sindacati e sinistra, gli stipendi sono addirittura diminuiti in… - giubari : L’Italia sforna talenti della cybersecurity, ma non sa trattenerli: ecco perché I motivi che portano gli esperti cy… -

Oggi inquelli esistenti non sono progettati per questa tipologia di utenza. Assistenza per ... oggi, al contrario, nelle strutture residenziali manca personale e glisono poco ...... non sono più in grado di pagare glidegli operai e le tasse. In testa al corteo, l'ex ... I manifestanti, arrivati da tutta, hanno esposto sul petto un cartellino per farsi riconoscere: ...Le tasse insono esose: per molti diventano un peso insostenibile, specialmente quando i debiti fiscali ... come le spese per medicinali e glidi colf e badanti (i contributi ...

I profitti delle aziende aumentano, gli stipendi no Today.it

L’Italia non tiene il passo Insomma, è chiaro che anche gli stipendi riflettono il momento non proprio esaltante del movimento calcistico italiano. Anche se bisogna sottolineare come la differenza di ...Irpef 2023, la nuova riforma immaginata dall'esecutivo passerà da 4 a 3 aliquote, con un sensibile ampliamento del primo scaglione (quello al 23% fino a 15mila euro di reddito), ...