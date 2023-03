Stellantis, investimento da 130 milioni a Eisenach per nuovo Bev Opel (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA - Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 130 milioni nello stabilimento di Eisenach, in Germania, produttore del Suv compatto Opel Grandland, per aggiungere la produzione del veicolo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA -ha annunciato undi oltre 130nello stabilimento di, in Germania, produttore del Suv compattoGrandland, per aggiungere la produzione del veicolo ...

