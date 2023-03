Stellantis - A Eisenach l' erede elettrica della Opel Grandland

(Di mercoledì 22 marzo 2023)ha in programma di investire oltre 130 milioni di euro a(Germania) per assemblare l'. L'avvioproduzione sulla piattaforma Stla medium è previsto per la seconda metà del 2024. Ampliamentogamma. L'arrivo nell'impianto tedesco del nuovo modello sostiene l'impegnoa diventare un brand esclusivamente elettrico entro il 2028 e amplia l'attuale gamma di prodotti di: il sito produce l'attuale generazione, anche nelle varianti plug-in hybrid e GSe. Inaugurato nel settembre 1992 con la produzioneAstra, lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MotoriSuMotori : Stellantis: a Eisenach sarà prodotto il successore elettrico dell’Opel Grandland - - NewsletterLeggo : Stellantis investe 130 milioni di euro nello stabilimento di Eisenach in Germania per il successore elettrico di Op… -

Il modello Opel Grandland, attualmente prodotto a, include una variante plug - in hybrid.prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell'elettrificazione e ...investe 130 milioni aper la produzione della nuova Opel Grandland La nuova Opel Grandland sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium e la produzione adin Germania ...e la trasformazione di. "L'attenzione del management e dei dipendenti dial miglioramento sia della qualità che dei costi, nonché il dialogo continuo e costruttivo con i ...

Stellantis, nuovi investimenti nello stabilimento di Eisenach in ... SoldiOnline.it

Der Opel-Mutterkonzern Stellantis investiert dafür 130 Mio. Euro in das Werk in Eisenach. Der neue Grandland soll im Werk der Stellantis-Tochter in Thüringen in einer elektrischen Variante sowie als ...Der Opel-Mutterkonzern Stellantis investiert dafür 130 Millionen Euro in das Werk in Eisenach. „Ode an Attila“: Ramelow verabschiedet sich von Hund Er hatte nicht ganz den Promi-Status der Corgis der ...