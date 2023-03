Stefano Tacconi lascia l’ospedale di Alessandria dopo un anno | i medici | «Ripresa sorprendente»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 marzo 2023) A poco meno di undi distanza dall’attacco ischemico che ha colpito, ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, l’ex calciatore bianconero hato la clinica didove si trovava ricoverato, e proseguirà la riabilitazione in una struttura più vicina a casa, in Lombardia. Ad annunciarlo è stato il figlio maggiore del calciatore, Andrea, che su Instagram ha scritto: «È stato un lungo percorso ad, dove hsalvato la vita a papà, da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hfatto per mio padre e il supporto che hdato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati». Secondo ...