Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilenapas : RT @fanpage: Stefano Tacconi migliora giorno dopo giorno, la lettera del figlio Andrea ai medici che hanno salvato la vita a suo padre http… - quotidianopiem : A meno di un anno dall’aneurisma, Stefano Tacconi lascia l’ospedale - rtl1025 : ?? Andrea #Tacconi, sui social, comunica le condizioni di papà Stefano. L'ex portiere di nazionale e Juventus ha la… - Giovann39862505 : RT @accountparodia: Stefano Tacconi è stato dimesso. Il peggio sembra alle spalle. Bellissima notizia. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Stefano Tacconi migliora giorno dopo giorno, la lettera del figlio Andrea ai medici che hanno salvato la vita a suo padre http… -

L'ex calciatore era ricoverato da quasi un anno dopo essere stato da emorragia cerebrale. 'Continuerà la terapia vicino casa', scrive il figlio ...A poco meno di un anno di distanza dall'attacco ischemico che ha colpito, ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, l'ex calciatore bianconero ha lasciato la clinica di Alessandria dove si trovava ricoverato, e proseguirà la ...Commenta per primo Un calvario lungo quasi un anno, ora il più grande sollievo:lascia l'ospedale . Sono passati 11 mesi da quell'emorragia cerebrale, che aveva portato l'ex portiere della Juventus e della Nazionale in rianimazione, sconvolgendo la sua vita e ...

Stefano Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria: riabilitazione vicino a casa - Sportmediaset Sport Mediaset

Stefano Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria a quasi un anno dall'emorragia cerebrale. L'ex portiere terminerà la sua fase riabilitativa presso una struttura più vicina a casa. «È stato un lungo ...Stefano Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria. Come sta l'ex portiere L'ex calciatore era ricoverato da quasi un anno dopo essere stato da emorragia cerebrale. "Continuerà la terapia vicino casa", ...