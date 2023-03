(Di mercoledì 22 marzo 2023) . L’ex portiere della Juventus dovrà finire la propria fase riabilitativa, presso una struttura che si troverà nelle vicinanze alla sua casa. Una bella notizia, consideratoda quasi un anno fosse ricoverato presso l’ospedale di Alessandria. Una situazione nata emorragiache lo colpì, mentre era intento a fare un tour tra i propri fan con il figlio. Le condizioni diSulle condizioni dell’ex portiere, ci aggiorna il figlio, Andreariporta il profilo social del ragazzo, lui scrive: “Èto un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà. Daquesto percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Stefano Tacconi dimesso, dopo un anno di cure. I medici: 'Percorso sorprendente'. Prosegue la riabilitazione in Lom… - CorriereCitta : Stefano Tacconi, come sta? Malattia e ultime notizie oggi dopo l’emorragia cerebrale - Eli74505503 : RT @HuffPostItalia: Stefano Tacconi è stato dimesso dopo un anno di cure. I medici: 'Percorso sorprendente' - HuffPostItalia : Stefano Tacconi è stato dimesso dopo un anno di cure. I medici: 'Percorso sorprendente' - calciomercatoit : ??Dopo quasi un anno Stefano #Tacconi lascia l'ospedale. I medici: 'Percorso sorprendente' -

Solo qualche giorno fa, ancora al Centro Borsalino,è stato ritratto in una foto, sempre dal figlio Andrea, mentre era impegnato ad autografare alcuni copie del libroJunic . "...A un anno di distanza dal triste episodio che ha sconvolto la sua vita e quella dei familiari,ha lasciato l'Azienda Ospedaliera di Alessandria per terminare l'ultima fase riabilitativa in una struttura più vicina a casa. L'ex portiere di Juventus e Nazionale italiana di calcio ...L'ex portiere di nazionale e Juventusha lasciato - a quasi un anno dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma avuta ad Asti , dove si trovava per un evento benefico, nell'aprile del 2022 - l'Azienda ospedaliera di ...

Stefano Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria: riabilitazione vicino a casa - Sportmediaset Sport Mediaset

Così Andrea Tacconi, sui social, comunica e informa sulle condizioni di papà Stefano. L'ex portiere di nazionale e Juventus ha lasciato - a quasi un anno dal malore avuto ad Asti (aprile 2022), ...Arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. L’ex portierone della Juventus e della Nazionale ha infatti lasciato – ad un anno di distanza dal devastante ictus accusato ad ...