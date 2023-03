STATS – Conte via dal Tottenham. Ma è una squadra Contiana

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Pochi giorni fa, Antonioha esternato tutta la sua insoddisfazione nei confronti della sua. Il 3-3 con il Southampton non lo ha proprio digerito e ha espresso tutta una serie di accuse, non risparmiando nessuno: «Se vuoi diventare unaforte, che gioca per vincere, devi metterci il desiderio, devi aiutare i compagni, avere il fuoco negli occhi e mostrarlo in ogni momento: io in campo vedo solo 11 giocatori che giocano per loro stessi». Aggiungendo un attacco diretto per denunciare, senza mettersi sul banco degli imputati, una sorta di consuetudine, di continuità con il passato che la sua gestione non è riuscito a modificare: «In questo club è già successo in passato con altri allenatori questo atteggiamento: è ora che i giocatori si prendano le loro responsabilità, altrimenti non ha senso parlare di Europa e questa ...

To get a better look at how sides are doing, the Expected Goals (xG) metric allows you to get a better picture of just how teams are performing. Expected goals (xG) is a statistic used to work out how ...