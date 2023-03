Station 19 6x07, la recensione della premiere midseason: George Floyd All Over Again (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il nostro commento alla midseason premiere di Station 19 6x07, che risolve il cliffhanger dedicato a Maya e rimette l'attenzione sull'attualità con un caso di discriminazione razziale. Dal 22 marzo su Disney+. Avevamo lasciato i vigili del fuoco di Seattle in un maxi-crossOver con la serie madre Grey's Anatomy e ora i protagonisti di Station 19 dovranno affrontare due grosse crisi tra la vita e la morte nella midseason premiere, l'episodio 6x07 di Station 19, dal 22 marzo su Disney+. Due storyline che si ripercuoteranno anche negli episodi successivi e che rimarcheranno ancora una volta l'attenzione dello show per l'attualità: da un lato il destino di Maya (Danielle Savre) che si era spinta fin troppo oltre sbattendo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il nostro commento alladi19, che risolve il cliffhanger dedicato a Maya e rimette l'attenzione sull'attualità con un caso di discriminazione razziale. Dal 22 marzo su Disney+. Avevamo lasciato i vigili del fuoco di Seattle in un maxi-crosscon la serie madre Grey's Anatomy e ora i protagonisti di19 dovranno affrontare due grosse crisi tra la vita e la morte nella, l'episodiodi19, dal 22 marzo su Disney+. Due storyline che si ripercuoteranno anche negli episodi successivi e che rimarcheranno ancora una volta l'attenzione dello show per l'attualità: da un lato il destino di Maya (Danielle Savre) che si era spinta fin troppo oltre sbattendo ...

