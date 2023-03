Startup, tempo fino al 16 aprile per rispondere a call europea di Eit Digital (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Le Startup italiane hanno una opportunità di entrare a far parte del maggiore ecosistema europeo dell'innovazione Digitale: per farlo devono rispondere entro il 16 aprile alla call indetta da Eit Digital, comunità dell'innovazione dello european institute of innovation and technology. Otto team di giovani innovatori potranno infatti accedere al Venture Program, un programma intensivo di pre-accelerazione e ricevere fino a 25mila euro di finanziamento per il loro progetto. A operare la selezione e la gestione nel nostro Paese saranno il neonato Solutions Hub dell'Eiis (lo european Institute of Innovation for Sustainability che ha sede a Roma da dove tiene i suoi corsi online post laurea o dedicati ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Leitaliane hanno una opportunità di entrare a far parte del maggiore ecosistema europeo dell'innovazionee: per farlo devonoentro il 16allaindetta da Eit, comunità dell'innovazione dellon institute of innovation and technology. Otto team di giovani innovatori potranno infatti accedere al Venture Program, un programma intensivo di pre-accelerazione e riceverea 25mila euro di finanziamento per il loro progetto. A operare la selezione e la gestione nel nostro Paese saranno il neonato Solutions Hub dell'Eiis (lon Institute of Innovation for Sustainability che ha sede a Roma da dove tiene i suoi corsi online post laurea o dedicati ...

