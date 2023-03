Stadio Milan, Sala: «Dobbiamo capire il progetto» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole del sindaco di Milano sullo Stadio del Milan: «Non li ho ancora sentiti, ma parlerò con Scaloni nei prossimi giorni» Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del progetto del nuovo Stadio del Milan. Di seguito le sue parole. «No, non ci sono novità anche perché è chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano però li sentirò in questi giorni, se non è questa settimana è la prossima, ma credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Devo sentire più tardi Scaroni abbiamo un appuntamento telefonico più tardi. Sono in partenza, vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le parole del sindaco dio sullodel: «Non li ho ancora sentiti, ma parlerò con Scaloni nei prossimi giorni» Giuseppe, sindaco dio, è tornato a parlare deldel nuovodel. Di seguito le sue parole. «No, non ci sono novità anche perché è chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano però li sentirò in questi giorni, se non è questa settimana è la prossima, ma credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Devo sentire più tardi Scaroni abbiamo un appuntamento telefonico più tardi. Sono in partenza, vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di ...

