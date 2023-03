Stabile al 60% la fiducia degli italiani per Mattarella (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono passati esattamente 5 mesi dal giuramento del nuovo Governo emerso dalle elezioni politiche del settembre 2022 e guidato da Giorgia Meloni. Nel corso di questi mesi, tra alti e bassi e varie vicende politiche, le principali cariche dello Stato Italiano hanno mantenuto sostanzialmente Stabile il loro indice di fiducia, con variazioni in positivo o in negativo di pochissimi punti percentuali. Il presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella, al suo secondo mandato raccoglie il gradimento della maggioranza assoluta della popolazione. Il suo indice di fiducia, infatti, si mantiene Stabile intorno al 60% circa ed è, da sempre, il più alto tra tutte le cariche e i leader politici, raccogliendo pareri favorevoli e apprezzamenti in modo trasversale. Percentuali diverse, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono passati esattamente 5 mesi dal giuramento del nuovo Governo emerso dalle elezioni politiche del settembre 2022 e guidato da Giorgia Meloni. Nel corso di questi mesi, tra alti e bassi e varie vicende politiche, le principali cariche dello Stato Italiano hanno mantenuto sostanzialmenteil loro indice di, con variazioni in positivo o in negativo di pochissimi punti percentuali. Il presidente della Repubblica in carica, Sergio, al suo secondo mandato raccoglie il gradimento della maggioranza assoluta della popolazione. Il suo indice di, infatti, si mantieneintorno al 60% circa ed è, da sempre, il più alto tra tutte le cariche e i leader politici, raccogliendo pareri favorevoli e apprezzamenti in modo trasversale. Percentuali diverse, ...

