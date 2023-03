“Sta per partorire”. Aurora Ramazzotti, è il momento: è Michelle Hunziker a far scoprire tutto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ormai Aurora Ramazzotti è ad un passo dal parto. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker darà alla luce prestissimo il suo primo figlio e tutto questo è stato confermato da un dettaglio chiarissimo, che i fan sono riusciti a notare grazie ad alcune storie social pubblicate dalla conduttrice svizzera. Quest’ultima non vede l’ora di diventare nonna ed è al settimo cielo per la gravidanza della giovane figlia. L’ha ripresa con un pancione sempre più grande e ha fatto capire qualcosa in modo implicito. Già nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva fato comprendere di essere prossima al parto. Lei non ha potuto recarsi al concerto del padre Eros Ramazzotti e ha commentato, in risposta ad un amico che invece è stato presente all’evento musicale: “Quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ormaiè ad un passo dal parto. La figlia di Eros e didarà alla luce prestissimo il suo primo figlio equesto è stato confermato da un dettaglio chiarissimo, che i fan sono riusciti a notare grazie ad alcune storie social pubblicate dalla conduttrice svizzera. Quest’ultima non vede l’ora di diventare nonna ed è al settimo cielo per la gravidanza della giovane figlia. L’ha ripresa con un pancione sempre più grande e ha fatto capire qualcosa in modo implicito. Già nei giorni scorsiaveva fato comprendere di essere prossima al parto. Lei non ha potuto recarsi al concerto del padre Erose ha commentato, in risposta ad un amico che invece è stato presente all’evento musicale: “Quanto ...

