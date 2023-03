Spread Btp - Bund chiude in rialzo a 184 punti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo , rispetto ai 182 della chiusura di ieri. In aumento il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,16% (+5 punti base). . 22 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo , rispetto ai 182 della chiusura di ieri. In aumento il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,16% (+5base). . 22 marzo 2023

Borsa: Milano chiude in calo appesantita dalle banche Lo spread tra Btp e Bund sale a 184 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,16%. Nel listino principale scivola Banco Bpm ( - 2,6%). In netto calo anche Mediolanum ( - 1,8%), Bper ( - 1,... Borsa: l'Europa prosegue positiva dopo l'avvio di Wall Street In vista della riunione della Fed sulla politica monetaria salgono i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano al 4,2% e lo spread tra Btp e Bund a 184 punti. Sul fronte valutario l'... Rendimenti in rialzo I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona, alla stesura (ore 16:35) avanzano, con quello del Bund decennale al 2.3505% (+3.23%) e quello del Btp al 4.210% (+2.52%). Lo spread Btp/Bund ...