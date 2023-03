Sport in TV oggi mercoledì 22 marzo: il programma completo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Abbuffata di Sport nella giornata di oggi 22 marzo: tanto ciclismo con la terza tappa della Volta a Catalunya, la Brugge–De Panne e la seconda frazione della Settimana Coppi e Bartali. Iniziano anche i Mondiali di pattinaggio artistico, gli Europei di karate e vanno avanti i Mondiali di boxe femminile, mentre proseguono senza sosta i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Abbuffata dinella giornata di22: tanto ciclismo con la terza tappa della Volta a Catalunya, la Brugge–De Panne e la seconda frazione della Settimana Coppi e Bartali. Iniziano anche i Mondiali di pattinaggio artistico, gli Europei di karate e vanno avanti i Mondiali di boxe femminile, mentre proseguono senza sosta i ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : A dieci anni dalla scomparsa, Tg Sport dedica uno Speciale al grande campione Pietro Mennea Appuntamento oggi… - GOODBYEPILES1 : RT @giovanni_murgia: BODY BUILDING CON IL M° Giovanni Murgia H 10/12 GIÒ SPORT TEL 0794361570 VIA BALDEDDA N°12\A SS #oggi #venerdì #giò… - giovanni_murgia : BODY BUILDING CON IL M° Giovanni Murgia H 10/12 GIÒ SPORT TEL 0794361570 VIA BALDEDDA N°12\A SS #oggi #venerdì… - NicolaNobile4 : RT @RaiSport: A dieci anni dalla scomparsa, Tg Sport dedica uno Speciale al grande campione Pietro Mennea Appuntamento oggi #21marzo dalle… - fiorentina_it : Buongiorno dalla redazione di @fiorentina_it con la #primapagina dei #quotidiani in #edicola oggi -