Spacciatore ‘recidivo’ | sorpreso a cedere crack | fermato salernitano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuest’oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per cessione e detenzione stupefacenti, Ciro Romano; in particolare lo stesso, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare per analogo reato, è stato individuato, a seguito di cessione dia un’altra persona. All’esito della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto, nella sua disponibilità, materiale per il confezionamento dello stupefacente, quattro dosi di metadone nonché la somma di 800 euro in banconote da 20 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.