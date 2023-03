Southgate | “Ricordo Maradona | il Napoli può vincere la Champions” | poi il messaggio agli inglesi!

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo alla vigilia del match tra Italia e Inghilterra, sfida valevole per la prima gara di qualificazione ad Euro2024. Dopo tantissimi anni,sarà di nuovo la casa della nazionale, infatti, la sfida di domani che si giocherà alle ore 20.45 andrà in scena allo stadio Diego Armando. Proprio della gara tra gli azzurri e gli inglesi ne ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico inglese Gareth, diversi i temi trattati: dai possibili scontri tra tifosi aldi Spalletti e di, Italia-Inghilterra, conferenza stampa Di seguito le sue parole: Sui tifosi inglesi: “Tutti non vedono l’ora di vivere, di vivere questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio, ha una grande storia. ...

Commenta per primo Garethha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia - Inghilterra, prima gara valida ...ancora il Napoli di Maradona e Careca. Chiediamo ai nostri tifosi ...La vigilia è anche fatta di tensione chesi augura non si concretizzi: "Tutti i tifosi ... Io sono contento di venire a giocare nella città che ama il calcio,Careca e Maradona di ...Dopo Mancini e Verratti, in conferenza stampa al Maradona ci sono Garethe Declan Rice: al centro anche ildi DiegoVigilia di Italia - Inghilterra, grande classica del calcio internazionale. Uno scontro che torna a essere importantissimo, essendo l'...

Inghilterra, Southgate: “Non vinciamo in Italia dal 61', dobbiamo fare la storia” Calcio in Pillole

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa per presentare ... Giochiamo in una città che ama il calcio e ha una grande storia. Ricordo ancora il Napoli di Careca e ...Ricordo che non vinciamo qui dal 1961 e questo rende ancora ... li ha giocati ma si è arresa ai quarti di finale con la Francia: "Una delusione - spiega Southgate - che rappresenta una forte ...