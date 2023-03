Southgate: «Il Napoli è una squadra fantastica. Vincerà il campionato ed è favorita in Champions» (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’allenatore dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra valida per la qualificazione ad Euro 2024. La partita è in programma domani allo stadio Maradona di Napoli. “Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l’umiltà per lavorare bene ancora una volta”. Battere l’Italia che segnale sarebbe? “E’ il tipo di partite che bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questa squadra ha già battuto diversi record: l’Italia sarà molto motivata, è una squadra molto forte anche se non s’è qualificata al Mondiale”. Kane potrebbe diventare il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’allenatore dell’Inghilterra, Gareth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra valida per la qualificazione ad Euro 2024. La partita è in programma domani allo stadio Maradona di. “Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l’umiltà per lavorare bene ancora una volta”. Battere l’Italia che segnale sarebbe? “E’ il tipo di partite che bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questaha già battuto diversi record: l’Italia sarà molto motivata, è unamolto forte anche se non s’è qualificata al Mondiale”. Kane potrebbe diventare il ...

