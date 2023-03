Sondaggi Proger Index | Pd in crescita continua

(Di mercoledì 22 marzo 2023) È un Pd che scoppia di salute quello ritratto dagli ultimirealizzati daper Piazza Pulita nella puntata del 16 marzo. Secondo la rilevazione, i dem hanno guadagnato sei decimi rispetto alla rilevazione della settimana precedente, attestandosi al 19,5%. Staccato il Movimento 5 Stelle in calo dello 0,2% al 15,8%. Il Pd si avvicina così piano piano a Fratelli d’Italia, sondato in perdita (-0,2%) al 29,8%. Sul partito della premier pesano gli echi della strage di Cutro. I suoi alleati sembrano invece non risentirne con la Lega stabile al 9% e Forza Italia in leggeraal 6,2%. Tra loro due si inserisce il Terzo Polo di Italia Viva e Azione stimato all’8,1% (+0,1%). L’alleanza Sinistra Italiana e Verdi risente del Pd targato Schlein e perde così quattro decimi scivolando al 3,1%. Più ...

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 8 marzo 2023. Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia.

Siamo lontani da uno scontro per la guida del Paese: da una parte il premier deve guidare e dare un senso all’armata Brancaleone, dall’altra la segretaria del ...Il Partito Democratico cresce avvicinandosi ai valori registrati alle ultime elezioni Politiche. A dirlo sono i sondaggi realizzati da Index.