Sondaggi elettorali Swg, il PD sale ancora e supera il 20% (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue, parallelamente, la discesa del Movimento 5 Stelle Secondo Swg l'effetto Schlein continua, al punto da fare salire il PD per la prima volta da molto tempo sopra il 20%. I suoi Sondaggi elettorali mostrano un aumento dello 0,6% per questo partito, che lo porta al 20,4%, a fronte di un calo del principale concorrente nel campo progressista, il Movimento 5 Stelle, che perde il 0,8% e scende all'incirca allo stesso livello delle politiche, il 15,3%. I principali alleati, Verdi/Sinistra e +Europa, hanno un andamento differenziato: la lista di Fratoianni e Bonelli rimane stabile al 3,2% e +Europa cresce dal 2,2% al 2,5%. Su anche il Terzo Polo: Azione/Italia Viva torna alla stessa percentuale delle elezioni politiche, passando dal 7,5% al 7,7%. Per la maggioranza invece vi è un leggero calo questa settimana.

