Soldi, crescono i tassi: come muoversi nell'era del "denaro difficile" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Presto emergerà il denaro difficile. Cosa significhi questa curiosa espressione non è tanto complicato da intuire, nemmeno per coloro che non masticano a dovere la materia economica Si prevede un'impennata dei tassi per combattere l'inflazione. E tassi più alti vogliono dire prestiti e mutui più cari. tassi in rialzo e "denaro difficile" – ilovetrading.itLe rate sono già quasi raddoppiate, in molti casi, e presto la situazione potrebbe peggiorare. I nuovi mutui a tasso fisso sono quelli che hanno registrato finora il contraccolpo più forte. In conseguenza a ciò gli economisti parlano dell'avvento dell'era del denaro difficile. La situazione economica globale è davvero in affanno. C'è stato il salvataggio di Credit Suisse e ...

