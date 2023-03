SOCIAL CALCIO – Ozil si ritira: il saluto delle sue squadre, dei compagni e gli avversari (Di mercoledì 22 marzo 2023) SOCIAL CALCIO – Mesut Ozil lascia ufficialmente e si ritira: il saluto delle squadre in cui ha giocato e degli ex compagni Mesut Ozil, con un messaggio sui propri profili SOCIAL, ha deciso di dire addio al CALCIO giocato. Dopo il suo addio molti colleghi, squadre in cui ha giocato e ovviamente molti tifosi hanno voluto ricordare uno dei giocatori più tecnici del decennio 2010-20. Di seguito alcuni messaggi rivolti al campione del mondo 2014. Ante el anuncio de @M10 sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)– Mesutlascia ufficialmente e si: ilin cui ha giocato e degli exMesut, con un messaggio sui propri profili, ha deciso di dire addio algiocato. Dopo il suo addio molti colleghi,in cui ha giocato e ovviamente molti tifosi hanno voluto ricordare uno dei giocatori più tecnici del decennio 2010-20. Di seguito alcuni messaggi rivolti al campione del mondo 2014. Ante el anuncio de @M10 sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operata per un tumore, le rinnovano il contratto. Il post sui social della calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi di… - odio_limone : RT @DonKalulu20: Il derby di Roma è il migliore d'Italia da sempre Non a livello calcistico, anche perché a chi importa del calcio, ma a l… - DonKalulu20 : Il derby di Roma è il migliore d'Italia da sempre Non a livello calcistico, anche perché a chi importa del calcio,… - sportli26181512 : Il pm Santoriello, i video sui social e le frasi inopportune: ecco perché si è defilato: Il pm Santoriello, i video… - Turin_Rossonero : Mi rompono il cazzo con Maldini ma al suo addio al calcio io ero là, con la bocca aperta per i fischi della sud. Er… -