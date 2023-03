"So che vi ha abituato...": la clamorosa bordata contro Maria De Filippi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Desdemona lancia una frecciatina a Maria De Filippi? L'ex dama del Trono over si è mostrata sui social insieme al suo compagno Giuseppe, dopo essere stata mandata via da Uomini e Donne. La donna, che ha anche annunciato provvedimenti legali nei confronti di alcuni protagonisti della vicenda che l'ha vista coinvolta, ha più volte parlato del suo rapporto con il cavaliere Giuseppe. In tanti si sono chiesti come stessero andando le cose tra loro. E ieri ci ha pensato proprio Desdemona a chiarire il tutto intervenendo sui social: "Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. A Giuseppe, uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. Mentre a me avevano riferito che non riuscivano a trovarlo. Beh, sarà stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Desdemona lancia una frecciatina aDe? L'ex dama del Trono over si è mostrata sui social insieme al suo compagno Giuseppe, dopo essere stata mandata via da Uomini e Donne. La donna, che ha anche annunciato provvedimenti legali nei confronti di alcuni protagonisti della vicenda che l'ha vista coinvolta, ha più volte parlato del suo rapporto con il cavaliere Giuseppe. In tanti si sono chiesti come stessero andando le cose tra loro. E ieri ci ha pensato proprio Desdemona a chiarire il tutto intervenendo sui social: "Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. A Giuseppe, uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. Mentre a me avevano riferito che non riuscivano a trovarlo. Beh, sarà stato un ...

