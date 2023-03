Sneakers di lusso per l’uomo hi-tech (Di mercoledì 22 marzo 2023) La gara è ormai aperta da anni, ma da quando il settore delle Sneakers ha raggiunto il suo massimo successo, tutti i marchi si contendono il premio per la realizzazione della miglior calzatura dal design sempre più complesso. I grandi brand del lusso hanno risposto a questo fenomeno prontamente realizzando stagione dopo stagione nuove proposte, tra questi Louis Vuitton che nel corso degli anni, anche grazie alla passione di Virgil Abloh per la cultura urban e sportswear, vanta un archivio di tutto rispetto. La Maison presenta LV Archlight 2.0 che rende omaggio al modello originale disegnato da Nicolas Ghesquière per la sfilata Primavera-Estate 2018, ancora oggi considerata una scarpa rivoluzionaria. Realizzata in tre differenti declinazioni, la nuova Archlight 2.0 si differenzia grazie alla suola a forma di onda e la linguetta oversize. Per il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) La gara è ormai aperta da anni, ma da quando il settore delleha raggiunto il suo massimo successo, tutti i marchi si contendono il premio per la realizzazione della miglior calzatura dal design sempre più complesso. I grandi brand delhanno risposto a questo fenomeno prontamente realizzando stagione dopo stagione nuove proposte, tra questi Louis Vuitton che nel corso degli anni, anche grazie alla passione di Virgil Abloh per la cultura urban e sportswear, vanta un archivio di tutto rispetto. La Maison presenta LV Archlight 2.0 che rende omaggio al modello originale disegnato da Nicolas Ghesquière per la sfilata Primavera-Estate 2018, ancora oggi considerata una scarpa rivoluzionaria. Realizzata in tre differenti declinazioni, la nuova Archlight 2.0 si differenzia grazie alla suola a forma di onda e la linguetta oversize. Per il ...

