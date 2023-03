Pertanto nel corso dell'evento è stata svelata anche la nuova App, che offre la possibilità di frequentare con facilità e sicurezza CityLife ed essere sempre aggiornati su tutti gli ...è la società che per i prossimi 10 anni avrà l'obiettivo gestire e manutenere le aree ... È il secondo parco che inauguriamo in pochi giorni, dopo quello diVittoria aperto ...è la società che per i prossimi 10 anni avrà l'obiettivo gestire e manutenere le aree ... È il secondo parco che inauguriamo in pochi giorni, dopo quello diVittoria aperto ...

SmartCityLife porta più verde e più innovazione a Milano - Il Sole 24 ... Il Sole 24 Ore

Milano, 22 mar. (askanews) - Una nuova porzione di parco pubblico per Milano. SmartCityLife ha inaugurato un'area da 31mila metri quadrati di spazio verde, donata al comune meneghino nel quasi omonimo ...La nuova porzione di parco ospita sei opere d'arte di artisti contemporanei. Si completa così la connessione pedonale tra il Centro Congressi di ...