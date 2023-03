Sky Sport F1 lancia un’offerta imperdibile: tutta la Formula 1 a soli 24,90€ al mese! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli appassionati di Formula 1® possono rallegrarsi: Sky Sport F1 ha annunciato una promozione imperdibile che ti permetterà di vivere tutte le emozioni delle gare in diretta esclusiva a un prezzo mai visto prima! La promozione, valida fino al 2 aprile 2023, offre l’abbonamento a Sky TV + Sky Sport al costo di soli 24,90€ al mese per 18 mesi, anziché i canonici 45€ al mese. Non perdere l’occasione di seguire ogni singolo Gran Premio della stagione 2023, le qualifiche, le libere e le gare sprint, oltre a contenuti esclusivi e approfondimenti sul mondo della Formula 1®, direttamente dal tuo televisore o dispositivo mobile, grazie all’app Sky Go. Con Sky Sport F1, potrai vivere l’adrenalina delle gare, il brivido dei sorpassi e l’emozione delle vittorie, con la qualità e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gli appassionati di1® possono rallegrarsi: SkyF1 ha annunciato una promozioneche ti permetterà di vivere tutte le emozioni delle gare in diretta esclusiva a un prezzo mai visto prima! La promozione, valida fino al 2 aprile 2023, offre l’abbonamento a Sky TV + Skyal costo di24,90€ al mese per 18 mesi, anziché i canonici 45€ al mese. Non perdere l’occasione di seguire ogni singolo Gran Premio della stagione 2023, le qualifiche, le libere e le gare sprint, oltre a contenuti esclusivi e approfondimenti sul mondo della1®, direttamente dal tuo televisore o dispositivo mobile, grazie all’app Sky Go. Con SkyF1, potrai vivere l’adrenalina delle gare, il brivido dei sorpassi e l’emozione delle vittorie, con la qualità e ...

