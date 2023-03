Skriniar rientra: «Ho problemi alla schiena e dolori fino alla gamba» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha salutato i compagni e il CT della Nazionale della Slovacchia per rientrare in Italia a causa di problemi alla schiena e dolori fino alla gamba. RIENTRO – Queste le parole di Milan Skriniar, difensore dell’Inter e della Nazionale della Slovacchia. «Rientro in Italia per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile – si legge su SportMediaset.it –. Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Milan, difensore dell’Inter, ha salutato i compagni e il CT della Nazionale della Slovacchia perre in Italia a causa di. RIENTRO – Queste le parole di Milan, difensore dell’Inter e della Nazionale della Slovacchia. «Rientro in Italia per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile – si legge su SportMediaset.it –. Non sto molto bene. Hoconche arrivano. ...

