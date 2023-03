Skriniar out, il CT Calzona: «Capitano e leader, non sono contento» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Skriniar ha lasciato il ritiro della Slovacchia per il problema alla schiena ed è ritornato all’Inter. Il CT Calzona ne ha parlato con evidente amarezza leader ? Francesco Calzona in conferenza stampa dopo il forfait di Skriniar: «Milan è un grande giocatore, Capitano e leader. Non sono contento della sua assenza e mi mancherà anche Adam Zre?ák. Mi piace come combatte. In difesa ho soluzioni interne, possiamo usare anche Hanck in posizione di stopper. Ma non dico che giocherà lì, è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in questo momento, forse anche in Europa. Non volevo chiamare un giocatore più giovane, abbiamo delle soluzioni». Il difensore è ritornato all’Inter (vedi parole). Fonte: Teraz.sk Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha lasciato il ritiro della Slovacchia per il problema alla schiena ed è ritornato all’Inter. Il CTne ha parlato con evidente amarezza? Francescoin conferenza stampa dopo il forfait di: «Milan è un grande giocatore,. Nondella sua assenza e mi mancherà anche Adam Zre?ák. Mi piace come combatte. In difesa ho soluzioni interne, possiamo usare anche Hanck in posizione di stopper. Ma non dico che giocherà lì, è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in questo momento, forse anche in Europa. Non volevo chiamare un giocatore più giovane, abbiamo delle soluzioni». Il difensore è ritornato all’Inter (vedi parole). Fonte: Teraz.sk Inter-News - Ultime notizie e ...

