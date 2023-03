Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sir Jim Ratcliffe vuole il Manchester United: l’incredibile cifra sul piatto secondo il Financial Times - CalcioFinanza : Non solo lo sceicco del Qatar Jassim Bin Hamad Al-Thani. Anche il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe pronto a… - sportface2016 : #ManchesterUnited, in arrivo nuove offerte dallo sceicco del #Qatar e da sir Jim #Ratcliffe - playscientific : Jim Curier (4 titoli Slam, 23 titoli vinti) Sir Andy Murray (2 Wimbledon, 1 Us Open, 46 titoli vinti, in attività)… - WryDavide : @dayfootball1981 -

Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, ha parlato della sua possibile acquisizione del Manchester UnitedRatcliffe, imprenditore britannico proprietario dell'azienda ...La valutazione è di circa 6 miliardi di sterline, ma anche il magnate ingleseRatcliffe non molla la presa e lo scorso venerdì è rimasto in visita al centro sportivo di Carrington per sei ore.Al momento sonoRatcliffe e lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani ad aver avuto l'ok per da parte dei Glazer, come rivela The Telegraph . Sono anche gli unici due ad aver ammesso pubblicamente ...

Sir Jim Ratcliffe vuole il Manchester United: l’incredibile cifra sul piatto secondo il Financial Times Il Fatto Quotidiano

Sir Jim Ratcliffe, the British billionaire and founder, chairman, and chief executive officer of INEOS, is set to bid more than £5B (£1 = $1.2319) for Manchester United Ltd (NYSE:MANU), according to a ...There could be as many as eight bids in the second round of offers for United, though not all of those are to buy the Premier League club outright. Ineos owner Ratcliffe and Qatari banker Sheikh ...