Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano | la testimone di lei è super famosa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 marzo 2023)si. Salvo imprevisti. Sì, perché la coppia ci ha provato già per tre volte ma per un motivo o per un altro ha sempre dovuto rimandare. “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”, raccontano in un’intervista al ‘Corriere della Sera’., volto noto della tv italiana, ha 55 anni, mentre, 59 anni, è un giornalista figlio d’arte, appassionato ed esperto di arte e cultura. Entrambi hanno un matrimonio alle spalle e adesso hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con una ...